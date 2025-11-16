বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে ভর্তি, জেনে নিন বিস্তারিত তথ্য

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে ভর্তি, জেনে নিন বিস্তারিত তথ্য
ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের মহানগরী পর্যায়ের বিভাগীয় সদরের মেট্রোপলিটন এলাকা, জেলার সদর উপজেলা ও অন্য উপজেলার উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজে (মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
# শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকে কোনো ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে না। ভর্তির আবেদন শুধু অনলাইনে এ ঠিকানায় পাওয়া যাবে।
অনলাইনে আবেদন
অনলাইনে আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া ২১ নভেম্বর বেলা ১১টায় শুরু হয়ে আগামী ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আবেদন ফি ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা শুধু টেলিটক প্রিপেইড মুঠোফোন থেকে এসএমএসের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।
দরকারি তথ্য
প্রার্থীরা আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে মহানগর পর্যায়ের জন্য বিভাগীয় সদরের মেট্রোপলিটন এলাকা, জেলায় সদর উপজেলা ও অন্য উপজেলার উপজেলা সদরে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা পাবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীরা প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি আবেদনে সর্বোচ্চ পাঁচটি বিদ্যালয় পছন্দের ক্রমানুসারে নির্বাচন করতে পারবে। তবে ডাবল শিফট স্কুলে উভয় শিফট পছন্দ করলে দুটি পছন্দক্রম (দুটি বিদ্যালয় পছন্দক্রম) সম্পাদন হয়েছে বলে গণ্য হবে। একই পছন্দক্রমের বিদ্যালয় কিংবা শিফট দ্বিতীয়বার পছন্দ করা যাবে না।
প্রার্থীর আবেদনের বয়স
জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০ ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স ছয় বছরের বেশি ধরে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। তবে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারি তারিখে শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন বয়স পাঁচ বছর এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত হবে। (যেমন ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় কোনো শিক্ষার্থীর বয়সসীমা সর্বনিম্ন পাঁচ বছর হবে অর্থাৎ সর্বনিম্ন জন্মতারিখ হবে ১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা সাত বছর পর্যন্ত অর্থাৎ জন্মতারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)। পরবর্তী শ্রেণিগুলোয় বয়স নির্ধারণের বিষয়টি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যাবে।
ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ
ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের মহানগরী পর্যায়ের বিভাগীয় সদরের মেট্রোপলিটন এলাকা, জেলায় সদর উপজেলা ও অন্য উপজেলায় উপজেলা সদরে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সন্তানদের (যদি থাকে) তাদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে পোষ্য বা আত্মীয়স্বজন বা ম্যানেজিং কমিটির জন্য কোনো আসন সংরক্ষণ থাকবে না।
শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া
ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের মহানগরী পর্যায়ের বিভাগীয় সদরের মেট্রোপলিটন এলাকা, জেলার সদর উপজেলা ও অন্য উপজেলার উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়ার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলি এর secondary circular/order ও ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট