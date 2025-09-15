কারিগরির ৪ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমায় ভর্তি আবেদনের সময় বাড়ল

কারিগরির ৪ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমায় ভর্তি আবেদনের সময় বাড়ল
কারিগরির ৪ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমায় ভর্তি আবেদনের সময় বাড়ল
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদনের সময় বাড়ানো হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। একই সঙ্গে দুই বছরমেয়াদি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি আবেদনের সময়ও বাড়ানো হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দুই বছর মেয়াদি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ও ভর্তির সময়সূচি আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হলো। এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভর্তি আবেদনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল।