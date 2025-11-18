রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা: কোটায় আবেদন ও ভর্তির শর্ত প্রকাশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা: কোটায় আবেদন ও ভর্তির শর্ত প্রকাশ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় কোটায় আবেদন ও ভর্তির শর্তাবলি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীরা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর (৪০) পেলে তাদের জাতিভিত্তিক প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ও অন্যান্য অ্যাকাডেমিক কাগজপত্রসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নির্বাচন কমিটির সভায় অবশ্যই সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে।
মুক্তিযোদ্ধার পুত্র বা কন্যা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর (৪০) পেলে পিতা বা মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ও অন্যান্য অ্যাকাডেমিক কাগজপত্রসহ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র বা কন্যা নির্বাচন কমিটির সভায় অবশ্যই সাক্ষাৎকারের জন্য (রাবি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপস্থিত হতে হবেন।
শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর (৪০) পেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে প্রত্যয়নপত্র ও অন্য অ্যাকাডেমিক কাগজপত্রসহ শারীরিক প্রতিবন্ধী নির্বাচন কমিটির সভায় অবশ্যই সাক্ষাৎকারের জন্য (রাবি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে।
খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি-ইচ্ছুক প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর (৪০) পেলে খেলোয়াড় নির্বাচন কমিটির সভায় (রাবি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিগত দুই বছরের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের কোনো খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে।
সব প্রকার কোটার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর (৪০) কোনোক্রমেই শিথিলযোগ্য হবে না।
সব প্রকার কোটার অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীকে আবেদনের সময় অবশ্যই অনলাইনে প্রদত্ত নিয়মাবলি ও নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রার্থিত কোটায় আবেদন করতে হবে। অন্যথায় তাদের কোটা ভুক্তির আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
ভর্তিতে আবেদন শুরু কবে—
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে আবেদন ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আগামী ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ভর্তি পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ভর্তি পরীক্ষায় ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যাবে।
এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদনকারীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট -এ প্রকাশিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। রাজশাহীসহ মোট ছয়টি বিভাগীয় শহরে এবারের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
কোন ইউনিটের পরীক্ষা কবে
আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট (বিজ্ঞান), ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট (মানবিক) ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের (বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময়সীমা হবে ১ (এক) ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে।