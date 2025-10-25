উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এমএ ও এমএসএস প্রোগ্রাম, মেয়াদ এক বছর

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এমএ ও এমএসএস প্রোগ্রাম, মেয়াদ এক বছর
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত এমএ ও এমএসএস (শেষ পর্ব: ১ বছর মেয়াদি) প্রোগ্রাম, শিক্ষাবর্ষ: ২০২৪-২৫-এ ভতি৴তে আবেদন চলছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তিপ্রক্রিয়ার আবেদন করতে হবে।
এমএ ও এমএসএস (শেষ পর্ব: ১ বছর মেয়াদি) প্রোগ্রামের বিষয়
এমএ: বাংলা ভাষা ও সাহিত৵, ইতিহাস, দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ;
এমএসএস: রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব।
ভতি৴র আবেদনের ন্যূনতম যোগ৵তা
১. বাউবি থেকে স্নাতক (সম্মান) ও এমএ (১ম পর্ব) এবং এমএসএস (১ম পর্ব) প্রোগ্রামে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এমএ (শেষ পর্ব) ও এমএসএস (শেষ পর্ব) প্রোগ্রামে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে সরাসরি ভতি৴র জন্য বিবেচিত হবেন।
২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি (সিজিপিএ ২.০৫ বা ২য় বিভাগ) অর্জনকারী অথবা এমএ (১ম পর্ব) এবং এমএসএস (১ম পর্ব) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভতি৴র জন্য আবেদন করতে পারবেন।
৩. বাউবি থেকে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ও এমএ এবং এমএসএস (প্রথম পর্ব), টার্ম-২৩২ এবং তার পরের টার্মগুলোর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই কেবল আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৪. টার্ম-২৩২–এর মান উন্নয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
প্রয়োজনীয় কাগজ
১. দুই কপি ছবি।
২. এমএ (১ম পর্ব) ও এমএসএস (১ম পর্ব) প্রোগ্রামে উত্তীর্ণ বা বিএ, বিএসএস, বিকম, বিএসসি, এসএসসি, এইচএসসি বা সমমনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদ ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপি।
৩. জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি।
আবেদনের বিস্তারিত
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
২. আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।
৩. ভর্তি: পরে জানানো হবে।
৪. মৌখিক পরীক্ষা এবং আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।
১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম
ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র, ঢাকা
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র, রাজশাহী
খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র, খুলনা
সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্র, সিলেট
বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্র, বরিশাল
রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর
ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ময়মনসিংহ
কুমিল্লা আঞ্চলিক কেন্দ্র, কুমিল্লা
বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়া
যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর
ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র, ফরিদপুর
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট