কৃষিগুচ্ছে শূন্য আসনে ভর্তি: অপেক্ষমাণ থেকে ১০ গুণ শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিগুচ্ছে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে কয়েক দফায় শিক্ষার্থী ভর্তির পরও আসন শূন্য আছে। আসন পূরণে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ১০ গুণ শিক্ষার্থী রেখে মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে ভর্তি কমিটি। ইতিমধ্যে ভর্তি ফির প্রথমাংশ অনলাইনে জমাদানপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শূন্য আসনের ১০ গুণ ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির আগ্রহ প্রকাশ করবেন, তাঁদের অনলাইনে রিপোর্ট করে ভর্তি ফির প্রথম অংশ ১০ হাজার টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। ২২ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে ফি।
শূন্য আসনের ১০ গুণ ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল প্রকাশের কারণে যদি শূন্য আসনের চেয়ে বেশিসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী টাকা জমা দেন এবং তাঁদের ভর্তির জন্য ডাকা সম্ভব না হয়, তবে তাঁদের পরে যে মোবাইল নম্বর থেকে টাকা জমা দিয়েছেন, সেই মোবাইল নম্বরে জমা দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এসএসএল কমার্স টাকা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাঁদের ভর্তির জন্য ডাকা হবে, ভর্তি না হলেও তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে না।
অনলাইনে রিপোর্ট করে ভর্তি ফির প্রথম অংশ ১০ হাজার টাকা জমা দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে ফলাফল (শূন্য আসনের সমসংখ্যক) প্রকাশ করা হবে ২৭ আগস্ট। ভর্তির সুযোগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাপ্ত নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীর উপস্থিত হয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য ভর্তি ফির সঙ্গে পূর্বে জমাকৃত টাকা সমন্বয় করা হবে।
মূল ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র ও কোটা ডকুমেন্টস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা দিয়ে ভর্তির কার্যক্রম চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এর কোনোরূপ ব্যত্যয় হলে তাঁর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। ১ ও ২ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভর্তি হতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
**শিক্ষার্থীদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন