দিনাজপুরের হাবিপ্রবিতে ভর্তি পরীক্ষা ২৬-২৮ জানুয়ারি

দিনাজপুরের হাবিপ্রবিতে ভর্তি পরীক্ষা ২৬-২৮ জানুয়ারি
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে লেভেল-১, সেমিস্টার-১ এ শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। দিনাজপুর হাবিপ্রবির জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মো. খাদেমুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
জনসংযোগ পরিচালক জানান, বুধবার দুপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) উপাচার্যের কার্যালয়ে শিক্ষক পরিষদের বৈঠক শেষে ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ে এ ঘোষণা প্রদান করা হয়।
হাবিপ্রবির জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা সূত্রে জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত সূচি, আবেদনপ্রক্রিয়া, আসন বণ্টন, ইউনিটভিত্তিক বিষয় বিন্যাস ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।