ভর্তি

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারিতে ভর্তি

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যম-নার্সারি ও ইংলিশ ভার্সন-নার্সারিতে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবেছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৬ সালে নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে। শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ওয়েবসাইট http://www.dcgpsc.edu.bd এ প্রবেশ করে Online Admisssion-2026 এ ক্লিক করে আবেদনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে।

ভর্তির আবেদন যে শ্রেণিতে—

১. প্রভাতি নার্সারি: প্রথম শিফট ( সকাল ৭.৪০ থেকে ১০.১০ মিনিট),

বাংলা মাধ্যম-নার্সারি,

ইংলিশ ভার্সন-নার্সারি।

২. প্রভাতি নার্সারি: দ্বিতীয় শিফট ( সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.৪০ মিনিট),

বাংলা মাধ্যম-নার্সারি,

ইংলিশ ভার্সন-নার্সারি।

আবেদনকারী শিক্ষার্থীর বয়স ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ৪-৫ বছর হতে হবে
ছবি: সংগৃহীত

ভর্তির বয়স—

শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর।

আবেদনের বিস্তারিত—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫।

২. প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার।

৩. প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার।

৪. লটারির তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার। লটারির প্রক্রিয়া ও সময় পরে জানানো হবে।

৫. ভর্তির সময়: ২৩ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dcgpsc.edu.bd

