অটিজম শিশু ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ, ফি মাত্র ১৫০০ টাকা

অটিজম শিশু ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ, ফি মাত্র ১৫০০ টাকা
প্রয়াস সাভার অটিজম ও স্নায়ুর অন্যান্য বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শিশু ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রয়াস সাভার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ উদ্যোগ।
দরকারি তথ্য
১. প্রশিক্ষণের মেয়াদ: দুই সপ্তাহ;
২. সম্পূর্ণ হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
প্রশিক্ষণের বিষয়
১. অটিজম ও স্নায়ুর অন্যান্য বিকাশজনিত প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ধারণা;
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের দৈনন্দিন কাজ শেখানোর কৌশল;
৩. প্রশিক্ষণ নিয়ে সহায়তাকারী হিসেবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
১. এইচএসসি পাস হতে হবে;
২. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও মানুষ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী;
৩. শারীরিকভাবে সুস্থ নারী বা পুরুষ;
৪. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে ছায়া শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী;
৫. বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হবে।
প্রশিক্ষণের সময় আনতে হবে
১. সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি;
২. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি;
৩. সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
প্রশিক্ষণের বিস্তারিত
প্রশিক্ষণ ফি: ১৫০০ টাকা।
প্রশিক্ষণ হবে: ১৯ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০২৫।
সময়: সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
স্থান: প্রয়াস সাভার, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ অক্টোবর ২০২৫।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: