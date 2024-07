জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল লিডিং টু পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি আবেদন শুরু

আবেদনকারীদের যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও প্রাথমিক আবেদনপত্রের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের Master’s/MAS/Ad. MBA/M.Phil./PGD in LIS Tab থেকে Apply Now (MPhil Leading to PhD) অপশনে ক্লিক করতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্যছকে প্রার্থীকে সতর্কতার সঙ্গে সব তথ্য নির্ভুলভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীকে সব পরীক্ষার নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপি ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। এমফিল লিডিং টু পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি–ইচ্ছুক গবেষকদের লিখিত পরীক্ষা ৩১ আগস্ট (পিজিডি ভবন, ১০২ ইসলাম টাওয়ার, শুক্রাবাদ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭) অনুষ্ঠিত হবে।