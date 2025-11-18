বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজে ২০২৬ সালে শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজে স্কুল শাখায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে পর্যন্ত বাংলা ও ইংলিশ ভার্সনে ভর্তি করা হবে।
কোন শ্রেণিতে আবেদন করা যাবে
বাংলা ভার্সন:
১. প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি: ছাত্রছাত্রী, প্রভাতি শিফট
২. ষষ্ঠ, সপ্তম,অষ্টম ও নবম শ্রেণি: শুধু ছাত্রী, প্রভাতি শিফট
৩. ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি (মানবিক): শুধু ছাত্র, দিবা শিফট।
ইংলিশ ভার্সন:
১. প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি-বিজ্ঞান: ছাত্রছাত্রী, প্রভাতি শিফট।
আবেদন পাওয়া যাবে
১. ভর্তির আবেদন শুধু অনলাইনে এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে। অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণের সময় মাউশির তারিখ অনুযায়ী হবে।
২. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে ভর্তির আবেদনের তারিখ ও যাবতীয় তথ্য পরে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
দরকারি তথ্য
প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর বয়স ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও মাউশির শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা ২০২৬ অনুসরণ করা হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.abdurroufcollege.ac.bd