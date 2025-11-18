ভর্তি

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজে ২০২৬ সালে শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য

পড়াশোনা ডেস্ক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজের স্কুল শাখায় বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবেছবি: প্রথম আলো

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ পাবলিক কলেজে স্কুল শাখায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে পর্যন্ত বাংলা ও ইংলিশ ভার্সনে ভর্তি করা হবে।

কোন শ্রেণিতে আবেদন করা যাবে

বাংলা ভার্সন:

১. প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি: ছাত্রছাত্রী, প্রভাতি শিফট
২. ষষ্ঠ, সপ্তম,অষ্টম ও নবম শ্রেণি: শুধু ছাত্রী, প্রভাতি শিফট
৩. ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি (মানবিক): শুধু ছাত্র, দিবা শিফট।

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর বয়স ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও মাউশির শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা ২০২৬ অনুসরণ করা হবে
ছবি: প্রথম আলো

ইংলিশ ভার্সন:

১. প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণি-বিজ্ঞান: ছাত্রছাত্রী, প্রভাতি শিফট।

আরও পড়ুন

নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যে নতুন সুযোগ দিল

আবেদন পাওয়া যাবে

১. ভর্তির আবেদন শুধু অনলাইনে এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে। অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণের সময় মাউশির তারিখ অনুযায়ী হবে।

২. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে ভর্তির আবেদনের তারিখ ও যাবতীয় তথ্য পরে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

বাংলা মাধ্যমের প্রভাতি শিফটে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে
ছবি: প্রথম আলো

দরকারি তথ্য

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর বয়স ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও মাউশির শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা ২০২৬ অনুসরণ করা হবে।

আরও পড়ুন

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা: বিদেশি শিক্ষার্থীদের আসন বরাদ্দ, বেশি ভারতের

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন