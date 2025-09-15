ভর্তি

হলি ক্রস স্কুলে নবম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি, ফরমের মূল্যসহ যা যা জানা প্রয়োজন

পড়াশোনা ডেস্ক
নবম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে

হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে দিবা শাখায় নবম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন ফরম আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

১. পিতা অথবা মাতা যেকোনো একজনকে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

২. আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা, যা ফেরত দেওয়া হবে না।

৩. সঠিক পরিমাণ টাকা সঙ্গে আনতে হবে, কোনো ভাংতি দেওয়া যাবে না।

৪. এ বিদ্যালয় থেকে দেওয়া আবেদন ফরম ছাত্রীর নিজ হাতে পূরণ করতে হবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা

১. প্রার্থীর যোগ্যতা ২০২৬ সনে দিবা শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১৩-১৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

২. শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের (নতুন কারিকুলাম) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

আবেদন ফরম ছাত্রীকে নিজ হাতে পূরণ করতে হবে
ছবি: সংগৃহীত

পূরণ করা ফরম জমা ও প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম

তারিখ: ১ নভেম্বর, শনিবার ২০২৫।

সময়: সকাল ৮টা। (উপস্থিত হতে হবে: সব প্রার্থীকে সকাল ৮টায়)।

বিষয়: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।

ফরমের সঙ্গে নিচের কাগজপত্র জমা দিতে হবে

১. জন্ম নিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে।

২. খ্রিষ্টান প্রার্থীদের জন্ম নিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ এবং ব্যাপ্টিস্ট সার্টিফিকেটের ‘অরিজিনাল কপি’ জমা দিতে হবে।

৩. প্রার্থীর ২০২৫ সালে পড়াশোনা করা বিদ্যালয়ের স্কুল ড্রেসে পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ‘রঙিন ছবি’ ফরমের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।

৪. পিতা ও মাতার ‘এনআইডি’ একই পৃষ্ঠায় ফটোকপি করে জমা দিতে হবে।

৫. প্রার্থীর ২০২৫ সালে পড়াশোনা করা বিদ্যালয় হতে প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে দিতে হবে।

২০২৬ সনে দিবা শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১৩-১৪ বছরের মধ্যে হতে হবে
ছবি: সংগৃহীত

দরকারি তথ্য

১. লটারির ফলাফল ঘোষণার তারিখ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।

২. ভর্তি বিজ্ঞপ্তির মূল৵ ১০ টাকা, যা ফেরতযোগ্য নয়।

৩. নবম শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ার সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪. ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রীর পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।

শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের (নতুন কারিকুলাম) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে ছাত্রীদের
ছবি: সংগৃহীত

৫. ওপরে দেওয়া সব নিয়মকানুনের সঙ্গে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করা সব শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সম্মতি রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

