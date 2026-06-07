ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স অব প্রফেশনাল মার্কেটিং প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স অব প্রফেশনাল মার্কেটিং প্রোগ্রামে ভর্তির সুযোগ
কোর্সে মাস্টার্স
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে ১৫তম ব্যাচে মাস্টার্স অব প্রফেশনাল মার্কেটিং (এমপিএম) প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
কোর্সটিতে যা রয়েছে
১. দুই বছর মেয়াদি প্রোগ্রাম।
২. ৫১ ক্রেডিট ঘণ্টা।
৩. ক্লাস হবে সাপ্তাহিক শুক্র ও শনিবার ছুটির দিন।
৪. ক্লাস শুরু হবে জুলাই ২০২৬।
আবেদনের যোগ্যতা
সর্বনিম্ন সিজিপিএ ২.৫০ বা দ্বিতীয় শ্রেণি থাকতে হবে সব পরীক্ষায়। কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার রয়েছে।
ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত—
ভর্তির আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ জুন ২০২৬।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১৯ জুন ২০২৬, শুক্রবার, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে।
পরীক্ষার স্থান: বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.marketing.du.ac.bd/mpm