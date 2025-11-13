মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি শ্রেণিতে ভর্তি

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি শ্রেণিতে ভর্তি
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনে ভর্তি করা হবে।
বয়স হতে হবে—
১. বয়স: শুধু প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০২৬ কমপক্ষে পূর্ণ ৬+ থেকে সর্বোচ্চ ৭ বছর।
২. এ ক্ষেত্রে সরকারি জন্মনিবন্ধন সনদ আবেদন ফরমের সঙ্গে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
আবেদন ফরম বিতরণের তারিখ —
ভর্তি ফরম বিতরণের তারিখ: ৯ নভেম্বর থেকে বিতরণ শুরু হয়েছে, চলবে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সব কার্যদিবসে সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।
আবেদন ফরম জমার তারিখ —
ভর্তি ফরম জমার শেষ তারিখ: ১৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ।
শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সব কার্যদিবসে সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।
-
জেনে নিন ক্যাম্পাসের বিস্তারিত—
কোন ক্যাম্পাসে কোন ক্লাসে ভর্তি করা হবে তা জেনে নিন:
১. মূল ক্যাম্পাস: বালিকা- প্রভাতি শাখা— বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি।
২. মূল ক্যাম্পাস: বালিকা- দিবা শাখা— বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি।
৩. মূল ক্যাম্পাস ৬০ ফিট: বালক- প্রভাতি শাখা— বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি।
৪. মূল ক্যাম্পাস ৬০ ফিট: বালক- দিবা শাখা—বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি।
৫. ব্রাঞ্চ-১: বালিকা- প্রভাতি শাখা— বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি।
৬. ব্রাঞ্চ-১: বালক- দিবা শাখা—বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি।
৭. ব্রাঞ্চ-২: বালিকা- প্রভাতি শাখা—বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি।
৮. ব্রাঞ্চ-২: বালক- দিবা শাখা—বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি।
৯. ব্রাঞ্চ-৩: বালিকা- প্রভাতি শাখা—বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি।
১০. ব্রাঞ্চ-৩: বালক- দিবা শাখা—বাংলা মাধ্যম: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি।
১১. কলেজ ভবন রূপনগর: বালিকা- প্রভাতি শাখা—ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি।
১২. কলেজ ভবন রূপনগর: বালক-দিবা শাখা—ইংলিশ ভার্সন: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি।
দরকারি তথ্য—
১. সব ক্ষেত্রে সরকারি বিধি কার্যকর করা হবে।
২. ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে উল্লিখিত পছন্দনীয় ক্যাম্পাস থেকে ফরম সংগ্রহ করে কালো কালির কলম দিয়ে শিক্ষার্থীর নিজ হাতে পূরণ করে।
৩. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ নির্ধারিত তারিখে জমা দিতে হবে।
৪. ভর্তির পর কোনো অবস্থাতেই ক্যাম্পাস ও শিফট পরিবর্তন করা যাবে না।
৫. প্রথম শ্রেণি ছাড়া চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর ভর্তির সময় অবশ্যই আগের বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র (টিসি) জমা দিতে হবে।
ভর্তির বিস্তারিতভাবে জানতে ওয়েবসাইট: www.mubc.edu.bd