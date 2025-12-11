ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স, আবেদন শেষ ২৬ ডিসেম্বর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স, আবেদন শেষ ২৬ ডিসেম্বর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের অষ্টম ব্যাচে ২০২৫-২৬ সেশনে (জানুয়ারি-জুন ২০২৬ সেমিস্টারে) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে সপ্তাহের প্রতি শুক্র ও শনিবার।
কোর্সের মেয়াদ—
১. প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামের মেয়াদ হবে মোট ১৮ মাস।
২. প্রোগ্রামটি ৬ মাস করে মেয়াদ হবে ৩টি সেমিস্টার।
৩. প্রতি সেমিস্টার শেষে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
১. যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
২. সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি এবং গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৫-এর নিচে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
৩. গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করা পেশাজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ বা বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম পাওয়া যাবে। প্রমাণ সাইজের কাগজে প্রিন্ট করা ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে সব পরীক্ষা পাসের মার্কশিটের সত্যায়িত ফটোকপি ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সঠিকভাবে পূরণ করে আবেদন ফরম ও নগদ ১,৫০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত—
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার, পরীক্ষা হবে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে।
৩. লিখিত পরীক্ষার সময়: বেলা ৩টায়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.du.ac.bd/body/LIS