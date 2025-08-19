ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক হেলথে মাস্টার্স, আবেদন ফি ১৫০০ টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক হেলথ বিষয়ে পড়তে চাইলে করুন আবেদনছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগে ফল-২০২৫ সেশনে পাবলিক হেলথে মাস্টার্স প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

দরকারি আরও তথ্য—

১. কোর্সের মেয়াদ: ১ বছর ৫ মাস (৪ সেমিস্টার)।

২. মোট ৫২ ক্রেডিট।

৩. ক্লাসের সময়: সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার।

৪. আবেদন ফি ১৫০০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতা—

১. ব্যাচেলর ডিগ্রি (তিন বা চার বছর বা সমমানের ডিগ্রি পাসের সমমান হতে হবে) পাবলিক হেলথ বা এমবিবিএস, বিডিএস, নার্সিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মেডিকেল সায়েন্স, হেলথ সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স, সাইকোলজি অথবা আর্টস, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি ও অন্যান্য বিভাগ।

২. এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক পরীক্ষায় কমপক্ষে সিজিপিএ ২.৫ অথবা ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে হবে।

৩. অনলাইনে ভর্তির আবেদন ফরম পেতে ওয়েবসাইটে:

ব্যাচেলর ডিগ্রি পাবলিক হেলথ বা এমবিবিএস, বিডিএস, নার্সিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মেডিকেল সায়েন্স, হেলথ সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স, সাইকোলজি অথবা আর্টস, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন
ছবি: সংগৃহীত

ভর্তির পরীক্ষার বিস্তারিত—

১. ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ মাধ্যমে হবে।

২. ভর্তি পরীক্ষার সময় এক ঘণ্টা।

৩. প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

৪. ক্যালকুলেটর পরীক্ষার হলে নেওয়া যাবে।

৫. মোবাইল ফোন পরীক্ষার হলে নেওয়া যাবে না।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বণ্টন—

ইংরেজি ৫, সাধারণ জ্ঞান ১০, মৌলিক পরিসংখ্যান ৫, মানসিক দক্ষতা ও গাণিতিক যুক্তি ৫, কম্পিউটার শিক্ষা ৫, বাংলাদেশের সামাজিক দিক ৫, সমসাময়িক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয় (জাতীয় ও বিশ্ব) ১০, জনস্বাস্থ্যের মৌলিক জ্ঞান ১০, মানব জীববিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় ৫ নম্বর।

ভর্তির দরকারি তারিখ—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

