ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা ২০২৭। বিশ্বকাপ ফুটবল–২০২৬ নিয়ে সাধারণ জ্ঞান–২

ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা ২০২৭। বিশ্বকাপ ফুটবল–২০২৬ নিয়ে সাধারণ জ্ঞান–২
সাধারণ জ্ঞান: বিশ্বকাপ ফুটবল–সম্পর্কিত
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ এটি কততম আসর?
উত্তর: ২৩তম।
প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬–এর সরকারি মাসকট কয়টি?
উত্তর: ৩টি।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬–এর অফিশিয়াল বলের নাম কী?
উত্তর: Adidas Trionda।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল–২০২৬–এর অফিশিয়াল স্লোগান কী?
উত্তর: WE ARE 26।
প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬-এ চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ?
উত্তর: স্পেন।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ রানারআপ কোন দেশ?
উত্তর: আর্জেন্টিনা।
প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬–এ তৃতীয় স্থান অধিকার করে কোন দেশ?
উত্তর: ইংল্যান্ড।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ ফাইনালের ফলাফল কী ছিল?
উত্তর: স্পেন ১-০ আর্জেন্টিনা।
প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬-এ আয়োজক দেশ কয়টি?
উত্তর: ৩টি।
প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬–এ অংশগ্রহণকারী দল কতটি?
উত্তর: ৪৮টি।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ সেরা গোলরক্ষকের নাম কী?
উত্তর: উনাই সিমন।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬–এ সেরা খেলোয়াড়ের নাম কী?
উত্তর: রদ্রি।
প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬–এ সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় কে নির্বাচিত হন?
উত্তর: পাও কুবার্সি।
মো. ফারুক হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা