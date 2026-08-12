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ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা ২০২৭। বিশ্বকাপ ফুটবল–২০২৬ নিয়ে সাধারণ জ্ঞান–২

লেখা:
মো. ফারুক হোসেন

সাধারণ জ্ঞান: বিশ্বকাপ ফুটবল–সম্পর্কিত

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ এটি কততম আসর?

উত্তর: ২৩তম।

প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬–এর সরকারি মাসকট কয়টি?

উত্তর: ৩টি।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬–এর অফিশিয়াল বলের নাম কী?

উত্তর: Adidas Trionda।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল–২০২৬–এর অফিশিয়াল স্লোগান কী?

উত্তর: WE ARE 26।

প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬-এ চ্যাম্পিয়ন কোন দেশ?

উত্তর: স্পেন।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ রানারআপ কোন দেশ?

উত্তর: আর্জেন্টিনা।

প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬–এ তৃতীয় স্থান অধিকার করে কোন দেশ?

উত্তর: ইংল্যান্ড।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ ফাইনালের ফলাফল কী ছিল?

উত্তর: স্পেন ১-০ আর্জেন্টিনা।

প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬-এ আয়োজক দেশ কয়টি?

উত্তর: ৩টি।

প্রশ্ন: ফিফা বিশ্বকাপ–২০২৬–এ অংশগ্রহণকারী দল কতটি?

উত্তর: ৪৮টি।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬ সেরা গোলরক্ষকের নাম কী?

উত্তর: উনাই সিমন।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬–এ সেরা খেলোয়াড়ের নাম কী?

উত্তর: রদ্রি।

প্রশ্ন: বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬–এ সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় কে নির্বাচিত হন?

উত্তর: পাও কুবার্সি।

  • মো. ফারুক হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
    বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

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