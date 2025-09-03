কলেজে ভর্তিতে শেষ ধাপে আবেদনের ফল আজ
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে তৃতীয় ধাপে আবেদনের ফল প্রকাশ করা হবে আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর)। আজ রাত ৮টায় ফল প্রকাশ করা হবে। একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে ও এসএসএসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফল পাঠানো হবে। একাদশের ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত মঙ্গলবার (৩১ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে শেষ ধাপের আবেদন শুরু হয়েছিল। গতকাল সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টায় এ আবেদন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।
একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা ফল দেখতে পারবেন। আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে নিজের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। এ ছাড়া আবেদনের সময় শিক্ষার্থীদের দেয়া মোবাইল ফোন নম্বরেও এসএসএসের মাধ্যমে ফলাফল পাঠানো হবে। এর আগে দ্বিতীয় ধাপের আবেদন শেষ হয় ২৫ আগস্ট । ২৮ আগস্ট এ ধাপের ফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, আবেদন করেও কলেজ পাননি ১০ হাজার ৮২৬ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে এসএসসিতে জিপি-৫ পাওয়া ১ হাজার ৪১৮ জন রয়েছেন।
দ্বিতীয় ধাপের ভর্তির নিশ্চায়নের শেষ সময় ছিল ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। একাদশে ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী তিন ধাপে আবেদন নেওয়া হবে। এতে নির্বাচিতদের কলেজে চূড়ান্ত ভর্তির প্রক্রিয়া চলবে ৭-১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১৫ সেপ্টেম্বর একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে।