বিআইবিএমে এমবিএম-ইভিনিং প্রোগ্রামে ভর্তি, সিজিপিএ ২.৫ হলে আবেদন
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) ঢাকা স্কুল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (ডিএসবিএম) ক্যাম্পাসের অধীনে পরিচালিত মাস্টার্স ইন ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এমবিএম-ইভিনিং) প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন। ১৯৭৪ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি করে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এ প্রোগ্রামটি ব্যাংকিং ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করে। এর কারিকুলাম সম্পূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি-ড্রাইভেন বা শিল্প খাতের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট খাতের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিশেষজ্ঞরা এই প্রোগ্রামে পাঠদান করেন। এটি বিআইবিএমের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম। কর্মজীবী পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী খরচে এটি একটি অসাধারণ সুযোগ। ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্র ও শনিবারে এর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ঢাকার বাইরের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে।
ভর্তির যোগ্যতা—
এই প্রোগ্রামে আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের যেকোনো বিষয়ে অন্তত ১৬ বছরের পড়াশোনা সম্পন্নসহ একটি ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে। ৫ পয়েন্ট স্কেলে সিজিপিএ কমপক্ষে ৩.৭৫ অথবা ৪ পয়েন্ট স্কেলে ৩.০ থাকতে হবে এবং প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। ৫ পয়েন্ট স্কেলে সিজিপিএ ২.৮১৩–এর নিচে অথবা ৪ পয়েন্ট স্কেলে ২.৫–এর নিচের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। সঠিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরাই কেবল এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ প্রোগ্রামে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি—
আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২৬ (শুক্রবার) তারিখে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
কী কী সুযোগ আছে—
এই প্রোগ্রামে সফল শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু আকর্ষণীয় সুযোগ রয়েছে। ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের জন্য স্কলারশিপ, স্টাইপেন্ড বা অনুদানের সুযোগ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শক্তিশালী স্থানীয় ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ পান। এ ছাড়া এখানে একটি সুদৃঢ় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। বিস্তারিত তথ্য বা যোগাযোগের জন্য মিরপুর-২–এর বিআইবিএম ক্যাম্পাসের ঢাকা স্কুল অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (ডিএসবিএম) অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। নির্দিষ্ট ফোন নম্বর (+৮৮০১৭৩৩৩৩৩৯৪ ইত্যাদি) এবং ই–মেইল ঠিকানার ([email protected]) মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া সম্ভব।