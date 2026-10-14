বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলায় ২০২৭ সালে শিশু ও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলায় ২০২৭ সালে শিশু ও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলায় ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রভাতি এবং দিবা শাখায় বাংলা মাধ্যমে (শিশু শ্রেণি) ও ইংরেজি ভার্সনে (শিশু ও প্রথম শ্রেণিতে) নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে—
১. প্রভাতি ও দিবা শাখায় বাংলা মাধ্যমে শিশু শ্রেণি
২. প্রভাতি ও দিবা শাখায় ইংরেজি ভার্সনে শিশু ও প্রথম শ্রেণি
শিক্ষার্থীর বয়স —
# শিশু শ্রেণির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৫ থেকে ৬ বছর।
# প্রথম শ্রেণির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬ থেকে ৭ বছর।
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ—
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৬।
লটারির তারিখ—
তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৬।
লটারির উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ—
তারিখ: ২ ডিসেম্বর ২০২৬।