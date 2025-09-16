ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তি: মাইগ্রেশন, বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তি: মাইগ্রেশন, বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রযুক্তি ইউনিটে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সব কার্যক্রম শেষ করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন ও খালি আসনে বরাদ্দের জন্য আবেদনকারীদের বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ করা হয়েছে। এ তালিকায় নাম আসা শিক্ষার্থীদের আজ মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার (১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর) ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রযুক্তি ইউনিট ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তির সব কার্যক্রম সমাপ্তি করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন ও খালি আসনে বরাদ্দের জন্য আবেদনকারীদের বিষয় ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের চূড়ান্ত মাইগ্রেশনে বরাদ্দ পাওয়া তালিকায় সর্বশেষ মেধাক্রমকে ভিত্তি করে শুধু আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে মেধাক্রমের ভিত্তিতে বিভাগগুলোয় অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশনের মাধ্যমে বিভাগ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং খালি আসনে মেধাক্রম অনুযায়ী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আবেদনকারী প্রার্থীরা লগইন করে বরাদ্দ পাওয়া বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান দেখতে পারবেন। উল্লেখ্য যে যেসব প্রার্থীর মেধাক্রম চূড়ান্ত মাইগ্রেশনের বিভাগের সর্বশেষ মেধাক্রমের আওতাভুক্ত নয়, তাঁদের অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির নিয়ম অনুযায়ী বিভাগ পরিবর্তন হয়নি। ফলে তাঁদের আগের ভর্তি হওয়া বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান বলবৎ থাকবে। এ ছাড়া নতুন আবেদনকারীদের মধ্যে একই নিয়ম বলবৎ প্রযোজ্য হয়েছে।
গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত বরাদ্দে যাঁদের বিভাগ পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুনভাবে বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পেয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন ও খালি আসন বরাদ্দের জন্য আবেদন ও ভর্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তির সব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।