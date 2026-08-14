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ঢাবি আইবিএতে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার কোর্স, দুই বছরের অভিজ্ঞতায় আবেদন

জাহিদ হোসাইন খান
প্রথম আলো ফাইল ছবি

বিশ্বায়নের এই যুগে এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কার্যকরী সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিহার্য। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্য গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সাপ্লাই চেইনসংক্রান্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রভাব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পড়ে। এই বাস্তবতা ও পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (এমডিপি) অধীন ইফেকটিভ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (ইএসসিএম) শীর্ষক ছয় সপ্তাহের বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করেছে।

ইএসসিএম পেশাজীবীদের জন্য সাপ্লাই চেইনসংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল সমস্যা বিশ্লেষণ এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আইবিএর অধ্যাপক মো. মহিউদ্দিন বলেন, বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায়িক টেকসই সমৃদ্ধি অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আধুনিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। আইবিএর এই বাস্তবমুখী কোর্স পেশাজীবীদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনন্য নেতৃত্ব তৈরি করবে।

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আবেদনের যোগ্যতা

এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ও বাস্তবমুখী ধারণা প্রদান করা। কোর্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা যেকোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই চেইন বিশ্লেষণ করতে এবং এর কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আধুনিক কৌশল ও টুলস ব্যবহার করতে শিখবেন। যেকোনো অনুষদ বা বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং যেকোনো খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে অন্তত দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পেশাজীবীরা এই কোর্সে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

আবেদনের সময়

আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে লিংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে এবং আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ আগস্ট ২০২৬। আবেদনের প্রক্রিয়া শেষে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মোট ৩২ হাজার টাকা কোর্স ফি জমা দিতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ করার জন্য ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ ভবনে। চাকরিজীবীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে ছুটির দিনে দুটি সেকশনে ক্লাসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

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যেভাবে পড়ানো হবে

অংশগ্রহণকারীদের শেখার মান নিশ্চিত করতে কোর্সটিতে ব্যক্তিগত ও দলগত অ্যাসাইনমেন্ট, বাস্তব কেস স্টাডি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। সফলভাবে কোর্সটি শেষ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, তবে এই সনদ অর্জনের জন্য ক্লাসে ন্যূনতম ৭০ ভাগ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সেশনগুলো পরিচালনা করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ ও অন্যান্য স্বনামধন্য বিজনেস স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, পাশাপাশি দেশের প্রথম সারির শিল্প খাতের প্রখ্যাত সাপ্লাই চেইন বিশেষজ্ঞরা অতিথি বক্তা হিসেবে যুক্ত থাকবেন। বিস্তারিত তথ্য বা অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা আইবিএ ভবনের তৃতীয় তলার ৪০২ নম্বর কক্ষে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা ০১৭৬৬–৯৯৩৩৯০ ও ০১৭২৬–৮৮৫৩২৯ নম্বরে ফোন করে কিংবা [email protected] ই–মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।

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