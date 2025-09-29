বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম, মেয়াদ তিন বছর

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম, মেয়াদ তিন বছর
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত তিন বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ) এবং ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স (বিএসএস) প্রোগ্রামে ২০২৬ ব্যাচে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা
এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
ভর্তির জন্য দরকারি
১. এ কোর্সের মেয়াদ তিন বছর।
২. ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ১০০ টাকা অতিরিক্ত বিলম্ব ফি দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
৩. এটি সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত প্রোগ্রাম।
৪. অনলাইনে osaps (https://osapsnew.bou.ac.bd)-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৫. অনলাইনে আবেদনের কপি শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ ও নম্বরপত্র, চারিত্রিক সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মসনদের সত্যায়িত কপিসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।
অনলাইনে ভর্তির সময় যা প্রয়োজন
১. শিক্ষার্থীর সদ্য তোলা স্ক্যান করা ছবি ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা কপি।
২. সর্বমোট ৩৮৯০ টাকা বিকাশ বা ডিবিবিএলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চার্জসহ জমা দিতে হবে।
৩. ফির বিবরণ: ভর্তি ফরম ফি ১০০ টাকা; ডিজিটাল বা প্লাস্টিক আইডি কার্ড ফি ২০০ টাকা; রেজিস্ট্রেশন ফি ২০০ টাকা; প্রতি কোর্স ফি ৭৩৫ টাকা হারে ৪টি কোর্সের জন্য ২৯৪০ টাকা; একাডেমিক ক্যালেন্ডার ৫০ টাকা; পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকা এবং সেমিস্টার নম্বরপত্র ফি ১০০ টাকাসহ মোট ৩৮৯০ টাকা।
৪. তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা কোর্স ফির শতকরা ৬০ ভাগ ছাড় পাবেন।
ভর্তির বিস্তারিত সময়
১. ভর্তির আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫।
২. বিলম্ব ফিসহ ভতি৴র শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, বিলম্ব ফি ১০০ টাকাসহ।
২. টিউটোরিয়াল ক্লাসের তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www. bou.ac.bd