বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে ভর্তি, জেনে নিন বিস্তারিত
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে স্কুল শাখায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনে ভর্তি করা হবে। আবেদনের শেষ সময়: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
কোন শ্রেণিতে আবেদন করা যাবে—
# বাংলা মাধ্যম:
১. তৃতীয় শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): প্রভাতি শাখায়।
২. ষষ্ঠ শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): প্রভাতি শাখায় ছাত্রী, দিবা শাখায় ছাত্র।
৩. নবম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক: প্রভাতি শাখায় ছাত্রী, দিবা শাখায় ছাত্র।
# ইংলিশ ভার্সন:
১. তৃতীয় শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): প্রভাতি শাখায় ছাত্রছাত্রী।
২. ষষ্ঠ শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): প্রভাতি শাখায় ছাত্রী, দিবা শাখায় ছাত্র।
৩. সপ্তম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): প্রভাতি শাখায় ছাত্রী, দিবা শাখায় ছাত্র।
৪. নবম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী): বিজ্ঞান,ব্যবসায় শিক্ষা: প্রভাতি শাখায় ছাত্রী, দিবা শাখায় ছাত্র।
আবেদন পাওয়া যাবে—
১. সরকারি (মাউশি) ব্যবস্থাপনায় লটারির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হবে।
২. ভর্তির আবেদন শুধু অনলাইনে এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে। অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণের সময় মাউশির তারিখ অনুযায়ী হবে।
৩. থানা হিসেবে ‘লালবাগ’ নির্বাচন করতে হবে।