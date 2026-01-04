ভর্তি

এমআইএসটিতে ডেটা সায়েন্স ও ন্যানো সায়েন্সে পড়াশোনার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান অনুষদ চালু হয়েছে। এই অনুষদের অধীনে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে দুটি বিভাগে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাবেন। স্নাতক পর্যায়ে বিভাগ দুটি হলো ম্যাথমেটিকস অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স ও কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ন্যানো সায়েন্স।

সম্প্রতি প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। সি ইউনিটের অধীনে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ৫ জানুয়ারি আবেদন শুরু হয়ে শেষ হবে ১৯ জানুয়ারি। ২৫ জানুয়ারি পরীক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

আবেদনের যোগ্যতা

২০২২ ও ২০২৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ–৩.৫০ পেতে হবে। আর ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৩.৫০ করে পেতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা

সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হবে এক ঘণ্টার। সকাল ১০টায় শুরু হয়ে পরীক্ষা চলবে বেলা ১১টা পর্যন্ত। পরীক্ষায় গণিতে ২৫, রসায়নে ২৫, পদার্থবিজ্ঞানে ২০ ও ইংরেজিতে ১০—মোট ৮০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। এমসিকিউ টাইপের এই পরীক্ষায় পাস নম্বর ৩২। মোট ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় বাকি ২০ নম্বর এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর ভিত্তিতে।

আবেদন ফি

ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি এক হাজার টাকা। এমআইএসটির ওয়েবসাইটে (mist.ac.bd) গিয়ে আবেদন করা যাবে।

*ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে

