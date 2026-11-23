ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগে এমপিএম প্রোগ্রাম, লিখিত ও এমসিকিউতে ভর্তি পরীক্ষা
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে মাস্টার্স অব প্রফেশনাল মার্কেটিং (এমপিএম) প্রোগ্রামে ১৬তম ব্যাচে ভর্তির আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা—
ন্যূনতম এক বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা জিপিএ/সিজিপিএ ৪–এর মধে৵ ২.৫০ থাকতে হবে।
বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রার্থীরা ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
আবেদন ফি ১৫৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ—
অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ—
লিখিত ও এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬।