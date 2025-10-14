শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে মাস্টার্স, আসন ৪০

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে মাস্টার্স, আসন ৪০
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিতে (আইআইসিটি) মাস্টার্স ইন ইনফরমেশন টেকনোলজিতে (এমআইটি) সান্ধ্যকালীন অষ্টম ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনকারীর যোগ্যতা
স্নাতক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিচের বিষয়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫ (৪.০০ স্কেলে) অথবা সনাতন পদ্ধতিতে পাস করা শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।
১. বিজ্ঞান বা প্রকৌশলে চার বছর মেয়াদি বিএসসি ডিগ্রি অথবা (তিন বছর মেয়াদি বিএসসি ডিগ্রিসহ এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স)।
২. অন্যান্য বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (ডিগ্রি) (অথবা তিন বছর মেয়াদি অনার্স বা পাসসহ এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স) এবং আইটি বা সমমানের বিষয়ে এক বছর মেয়াদি পিজিডি।
কোর্স ফি/সেমিস্টার
কোর্স ফি ২০ হাজার টাকা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে।
দরকারি তথ্য
কোর্সের মেয়াদ: ১৮ মাস, ৩ সেমিস্টার;
আসনসংখ্যা: ৪০;
ক্লাসের সময়: বিকেল ৫টা থেকে আট ৮টা পর্যন্ত। ক্লাস হবে রোববার হতে বৃহস্পতিবার, সপ্তাহে চার দিন।
আবেদন ফরম সংগ্রহ
আইআইসিটির অফিস থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে ও পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে ছবি, সব পরীক্ষা পাসের নম্বরপত্র–সনদ, দুটি সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র আইআইসিটি অফিসে জমা দিতে হবে। প্রত্যেক আবেদনকারীকে সোনালী ব্যাংক শাবিপ্রবি শাখার হিসাব নম্বরে (৫৬৩২৫০২০০০৪৪৫) ৫০০ টাকা জমা দেওয়ার ব্যাংক রসিদ আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে।
আবেদনের বিস্তারিত
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৮ নভেম্বর ২০২৫;
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা, স্থান: আইআইসিটি গ্যালারি ১;
৩. বাছাই পরীক্ষার বিষয়: গণিত, কম্পিউটারের মৌলিক বিষয়, প্রোগ্রামিং;
৪. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ২৭ নভেম্বর ২০২৫;
৫. ভর্তির তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত (মেধাতালিকা থেকে);
৬. ভর্তির তারিখ (প্রয়োজনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে): ৯ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫;
৭. ক্লাস শুরুর তারিখ: ৪ জানুয়ারি ২০২৬।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.iict.sust.edu