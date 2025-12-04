ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ‘ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট’-এর ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে লগইন করে কিংবা এসএমএসের মাধ্যমে দেখতে পারবেন আসনবিন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
আগামী শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। এ পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে লগইন করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন পরীক্ষার্থীরা। এর আগে দুটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের পরীক্ষার আসন বিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্রে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণ করে এসএমএসের মাধ্যমে অথবা ওয়েবসাইটে লগইন করে নিজ নিজ আসন বিন্যাস দেখতে পারবেন।
এর আগের অপর এক বার্তায় ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ইউনিট, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট এবং ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড (প্রবেশপত্র) প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে চারুকলা ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ভর্তি পরীক্ষা এবং আইবিএর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।