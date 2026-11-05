এমআইএসটির ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারণ
মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন সূচিতে ১৫ ও ২২ জানুয়ারি ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা।
আগামী ২২ জানুয়ারি ২০২৭ (শুক্রবার) ইউনিট ‘এ’ (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও ইউনিট ‘বি’ (আর্কিটেকচার) এবং ১৫ জানুয়ারি ইউনিট ‘সি’ (বিজ্ঞান)–এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেউ পড়তে চাইলে আবেদন শুরু হবে ২০ ডিসেম্বর ২০২৬। আবেদনের সুযোগ ৫ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত।
ভর্তির বিস্তারিত যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর এখন চলছে এইচএসসির ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন। এইচএসসি পরীক্ষায় সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে পাসের হার সবচেয়ে কম। জিপিএ-৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবার।