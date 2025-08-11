ভর্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তিতে চলছে আবেদন, ক্লাস ২২ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তিতে আবেদন চলছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনলাইন প্রাথমিক আবেদনের শেষ দিন ২৮ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা। প্রাথমিক আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা। ভর্তিপ্রক্রিয়ার পর ক্লাস শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর।

আবেদনের যোগ্যতা

আবেদনে ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা বা বিজ্ঞান শাখা থেকে ২০২২, ২০২৩, ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ এবং ২০২০, ২০২১, ২০২২ সালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ভোকেশনাল বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অথবা ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

তবে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস টেকনোলজি) বা ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে নির্ধারিত সিজিপিএ ২.৫ (সিজিপিএ স্কেল ৫.০ অনুযায়ী) এবং সংশ্লিষ্ট এসএসসি জিপিএ পূরণকারী শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। আর উচ্চমাধ্যমিকে যে বিষয়গুলো পড়ানো হয়েছে, সেগুলো থেকেই আবেদনযোগ্য কোর্স নির্ধারণ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পঠিত বিষয়ের (২০০ নম্বরের) ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ২.৫ থাকতে হবে। এর সঙ্গে বিশেষ ক্যাটাগরি ও বিদেশি সার্টিফিকেটধারীরাও শর্ত মেনে আবেদন করতে পারবেন।

দ্বৈত ভর্তি ও পূর্ববর্তী রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে জানানো হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২২-২৩ বা ২০২০-২৪ শিক্ষাবর্ষে কোনো স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (সম্মান) প্রফেশনাল বা স্নাতক (পাস) কোর্সে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইস্যু হয়ে থাকলে সে শিক্ষার্থী ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রফেশনাল ভর্তি হতে পারবেন না। তবে যদি পূর্বের ভর্তি বাতিল করে থাকেন, তবে আবেদন করার সুযোগ থাকবে। একই বা বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে দ্বৈত ভর্তি ধরা পড়লে উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীরা ভর্তি ওয়েবসাইটের প্রফেশনাল ট্যাবে গিয়ে অ্যাপ্লাই নাউ অপশনে ক্লিক করে তথ্য পূরণ করতে পারবেন। আর কলেজগুলোকে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভর্তি ওয়েবসাইটের কলেজ লগইন ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

