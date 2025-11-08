ভর্তি

ঢাকা বোর্ডের দ্বাদশের ইটিসি-বিটিসি-বিষয়-গ্রুপ-ছবি পরিবর্তন, সময় বৃদ্ধি ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত

পড়াশোনা ডেস্ক
ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ইটিসি, বোর্ড পরিবর্তন (বিটিসি), বিষয়, গ্রুপ, শিফট, ভার্সন, ছবি পরিবর্তন, ভর্তি বাতিলসহ ইত্যাদি কার্যক্রমের সময় বাড়ানো হয়েছে।

দরকারি কার্যক্রমের সময় বৃদ্ধি

১০ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে।

বিভিন্ন কার্যক্রমের বোর্ড নির্ধারিত ফি

১.অনলাইন ইটিসি—৭০০ টাকা,

২. বোর্ড পরিবর্তন (বিটিসি),—৭০০ টাকা,

৩ . প্রতি বিষয় পরিবর্তন—২০০ টাকা,

৪. বিভাগ বা গ্রুপ পরিবর্তন—৮০০ টাকা,

৫. ভর্তি বাতিল—৬০০ টাকা,

# জেনে রেখো: অনলাইন কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের বোর্ডে যোগাযোগের কোনো প্রয়োজন নেই।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

