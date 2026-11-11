রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদন শুরু ১৫ নভেম্বর, সাপ্লিমেন্টারিতে উত্তীর্ণদেরও যেভাবে সুযোগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদন শুরু ১৫ নভেম্বর, সাপ্লিমেন্টারিতে উত্তীর্ণদেরও যেভাবে সুযোগ
দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন আগামী বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) এক সভায় সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি পরীক্ষা কমিটি। আজ বুধবার (১১ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন ও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
আজ বুধবার (১১ নভেম্বর ২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক সম্পূরক (সাপ্লিমেন্টারি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সাত দিন পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুনঃপরীক্ষা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২৬। এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থীর কেউ পুনঃপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আবেদন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
ভর্তি পরীক্ষা কবে—
নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ শুক্রবার, বি ইউনিট (বাণিজ্য)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দুই ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
—১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭, শনিবার সি ইউনিট (বিজ্ঞান)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে।
এ ছাড়া ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ শনিবার এ ইউনিট (মানবিক)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ ইউনিটের পরীক্ষাও সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দুই ধাপে নেওয়া হবে।
ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
এর আগে গত ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছিল, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের (২০২৭ সাল) ৮, ৯ ও ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাগুলো যথাক্রমে ‘বি’, ‘সি’ ও ‘এ’ ইউনিটের অধীনে নেওয়া হবে। এর আগে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ১২ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন করতে পারবেন।