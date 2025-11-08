জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স, সিজিপিএ ২.৫০ লাগবে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স, সিজিপিএ ২.৫০ লাগবে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স বিভাগে সামার-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১৭তম ব্যাচে ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
কোর্সের বৈশিষ্ট্য
১. এটি সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রাম।
২. এক বছরের প্রোগ্রাম, তিন সেমিস্টার।
৩. ক্লাস হবে শুক্রবার দিন।
ভর্তির যোগ্যতা
আবেদনকারীদের অবশ্যই—
১. যেকোনো বিভাগে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ পেতে হবে ৪.০০–এর মধ্যে।
২. যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি (৪ বা ৩ বছর বা সমমানের) থাকতে হবে।
৩. বিএসসি/বিকম/বিএসএসের (দুই বছর পাস) জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বাধ্যতামূলক (পূর্ব-প্রয়োজনীয় কোর্সগুলো প্রয়োজন)।
ভর্তি পরীক্ষার নম্বর ও সময়
১. এক ঘণ্টার এমসিকিউ পরীক্ষা।
২. মৌলিক গণিত ও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ।
ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ , সকাল ১১টা।
৩. ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ , বিকেল ৫টা।
৪. ভর্তির তারিখ: ৭-১৯ ডিসেম্বর ২০২৫।
৫. আবেদন ফি: ১০৫০ টাকা।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট।