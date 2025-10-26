ভর্তি

বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: বুয়েটের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী বছরের (২০২৬ সাল) ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। এর আগে ১৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে আবেদন গ্রহণ। তিন সপ্তাহ বা এর চেয়ে বেশি সময় ধরে চলতে পারে আবেদন গ্রহণ।

গতকাল শনিবার (২৫ অক্টোবর) বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা আয়োজক কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবেদনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও বিস্তারিত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি শিগগির পত্রিকা ও বুয়েটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

