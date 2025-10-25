ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের আবার রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ

ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের আবার রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ
২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ ও ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের আবার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে ২৩ অক্টোবর। রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত।
গত বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। চিঠিটি বোর্ডের অধীনে অনুমোদিত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক ও স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ ও ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে (২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী) নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সময়সীমা ২৩ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলো। এ তারিখের পর আর কোনো অবস্থাতেই বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না হলে এর দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বহন করতে হবে। অন্য বোর্ড থেকে আগত টিসির মাধ্যমে ভর্তি করা শিক্ষার্থীরা ও এ সময়সীমার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।