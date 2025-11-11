ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সার্টিফিকেট কোর্স, ফি ৫০০ টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সার্টিফিকেট কোর্স, ফি ৫০০ টাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট কমিটি (আইসিইসি) শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে ‘কার্যকর পেশাদার যোগাযোগ’ সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগে এলে আগে ভিত্তিতে কোর্সে ভর্তি করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাগত প্রস্তুতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্সটি চালু করা হয়েছে।
‘ইফেকটিভ প্রফেশনাল কমিউনিকেশন’ নামের কোর্সটি পরিচালনা করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) ও স্টুডেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড সাপোর্ট ইউনিট (এসপিএসইউ)।
কোর্সের গঠন
১. আটটি মডিউল: সাত দিন
২. মডিউলের সময়: দুই ঘণ্টা
৩. প্রতি ব্যাচে ছাত্রসংখ্যা: ৫০
কোর্সের মূল লক্ষ্য
১. শিক্ষার্থীদের বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
২. মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হবে।
৩. পাশাপাশি প্রফেশনাল ই–মেইল লেখা, সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা ও প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৪. কোর্সে থাকবে দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান ও সমন্বয়মূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়।
৫. শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের পেশাগত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
কোর্সে কারা আবেদন করতে পারবেন
১. যেকোনো বিভাগের চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
২. আগে এলে আগে ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।
৩. কোর্স শুরু হবে: ১৫ নভেম্বর ২০২৫।
৪. সময়: শনিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিট ও রোববার বেলা ৩টা।
৫. রেজিস্ট্রেশন ফি: ৫০০ টাকা।
৬. রেজিস্ট্রেশনের লগইন করার লিংক
# নিচের লিংকে ক্লিক করে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে