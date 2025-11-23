সাত কলেজে ১ম বর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ পুনর্নির্ধারণ
রাজধানীর সরকারি সাত কলেজে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকায় ক্লাস শুরু হবে ৩০ নভেম্বর (রোববার) থেকে।
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন) অন্তর্বর্তী প্রশাসকের কার্যালয় থেকে গতকাল শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকায় এই শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হবে ৩০ নভেম্বর।
যদিও ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল যে সাত কলেজের ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। ১১ নভেম্বর ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পাঠদানসংক্রান্ত করণীয় নির্ধারণে অন্তর্বর্তী প্রশাসন, সাত কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছিল।
ওই বার্তায় আরও জানানো হয়েছে, সভায় ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপারেশন ম্যানুয়েলও অনুমোদন করা হয়েছে। সেই ম্যানুয়েল অনুসারে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ ২৩ নভেম্বর।
ঢাকার এই সাত কলেজ ঘিরে অনেক দিন ধরেই সংকট চলছে। ২০১৭ সালে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই এই সাত কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। সরকারি এই কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ। এসব কলেজের মধ্যে বর্তমানে ইডেন ও তিতুমীরে শুধু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। বাকি পাঁচটি কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিকও পড়ানো হয়।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে সাত কলেজকে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত করার আগেই অধিভুক্তি বাতিল করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। এখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে প্রশাসক করে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় সাত কলেজের কার্যক্রম চলছে।