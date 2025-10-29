জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৩ ডিসেম্বর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু ১৩ ডিসেম্বর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর শুরু। চারুকলা অনুষদভুক্ত ই-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এবারের ভর্তি কার্যক্রমের সূচনা হবে।
আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে তাঁর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ৭৫তম (জরুরি) সভায় ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়।
কোন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কবে
চারুকলা অনুষদ ভুক্ত ই-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার)।
বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ ভুক্ত এ-ইউনিটের পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার)।
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ভুক্ত সি-ইউনিটের পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর (শনিবার)।
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভুক্ত ডি-ইউনিটে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ (শুক্রবার)।
কলা ও আইন অনুষদ ভুক্ত বি-ইউনিটের ২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে।
সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শারমিন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।