ঢাকায় কোরিয়ান ভাষাশিক্ষা কোর্সে ভর্তি, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ঢাকায় কোরিয়ান ভাষাশিক্ষা কোর্সে ভর্তি, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট
ঢাকা মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কোরিয়ান ভাষাশিক্ষা কোর্সে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫ সেশনে নবম ব্যাচে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ২৬ আগস্টের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন। কোর্সটি পরিচালনা করবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)।
প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা—
১. কোর্সের নাম: কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স,
২. কোর্সের মেয়াদ: চার মাস,
৩. কোর্সের সময়: সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত,
৪. আসনসংখ্যা: ৪০ জন নারী বা পুরুষ।
৪. প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি সনদপত্র প্রদান করা হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
১. প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান পাস,
২. বয়স: ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত,
৩. ভর্তি ফি: এক হাজার টাকা মাত্র।
আবেদন করতে যা লাগবে—
আবেদনের সঙ্গে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে:
১. প্রার্থীর দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি,
২. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি,
৩. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার ফটোকপি।
আবেদনের বিস্তারিত তারিখ—
১. আবেদনের জমার শেষ তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২৫, সকাল ৯.৩০টা থেকে ৩.৩০টা পর্যন্ত।
২. প্রার্থী বাছাই (শারীরিক যোগ্যতাও মৌখিক পরীক্ষা): ২৭ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টা হতে, পাসপোর্ট থাকলে অগ্রাধিকার।
৩. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ২৮ আগস্ট ২০২৫।
৪. ভতি৴র তারিখ: ৩১ আগস্ট হতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, প্রশিক্ষণ শাখা।
৫. প্রশিক্ষণ শুরু: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রোববার, কক্ষ নম্বর ৩০৬।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট