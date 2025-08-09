জাপানিজ ভাষা শিক্ষা কোর্স, ভর্তি ফি মাত্র এক হাজার টাকা
বাংলাদেশ–কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জাপানিজ ভাষা (লেভেল-এন-৪) শিক্ষা কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় কোর্সটি হবে। কোর্সটি জাপান গমনে ইচ্ছুক কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে করা হয়েছে।
যোগ্যতা যা লাগবে—
১.শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি/সমমান পাসসহ জাপানিজ ভাষা দক্ষতায় Level-N5 পাস বা কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে,
২. প্রার্থীর বয়স হতে হবে: ১৭-৩৫ বছর,
৩. শারীরিক যোগ্যতা: প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
দরকারি তথ্য—
১. কোর্সের নাম : জাপানিজ ভাষা দক্ষতার Level-N4/JFT Basic Test & Specified Skill Worker (SSW) Skill Test কোর্স,
২. কোর্সের মেয়াদকাল: ৪ মাস (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত),
৩. আসনসংখ্যা: ৫০টি,
৪. কোর্স অ্যাসেসমেন্ট ফি: এক হাজার টাকা। বিএমইটি কর্তৃক কোর্স সমাপনী অ্যাসেসমেন্ট।
কোর্সে ভর্তির সুবিধা—
১. জাপানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জাপানিজ ভাষা জানা থাকা বাধ্যতামূলক।
২. জাপান Specified Skilled Worker (SSW) হিসেবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী নিয়োগ করবে।
৩. SSW হিসেবে জাপান যেতে হলে কমপক্ষে জাপানিজ ভাষা দক্ষতায় Level-N4/JFT Basic Test & SSW Skill Test পাস থাকতে হবে। এই কোর্সে ভর্তির মাধ্যমে প্রার্থীদের জাপানিজ ভাষা দক্ষতার Level-N4/JFT Basic Test & SSW Skill Test-এ অংশগ্রহণে প্রস্তুতির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
৪. জাপানিজ ভাষায় উল্লিখিত দক্ষতা অর্জন করলে সহজেই জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
ভর্তি ফরম সংগ্রহ ও জমাদান প্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীকে বিএমইটির ওয়েবসাইট www.bmet.gov.bd থেকে ভর্তির নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে অথবা তথ্যকেন্দ্র বা প্রশিক্ষণ শাখা থেকে বিনা মূল্যে ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।
প্রার্থী বাছাইপ্রক্রিয়া—
উল্লিখিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে প্রার্থী বাছাইয়ে জাপানিজ ভাষা দক্ষতায় JLPT Level-NS পাস করা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে। JLPT Level-N5 পাস করা প্রার্থী পাওয়া না গেলে NAT Level-N5 পাস করা প্রার্থীরা দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবে। JLPT/NAT Level-N5 পাস করা পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থী না পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে বিএমইটির নিয়ন্ত্রণাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) বা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) জাপানিজ ভাষা শিক্ষা কোর্স সম্পন্নকারী আগ্রহী প্রার্থীদের ভর্তি করা হবে।
আবেদনের বিস্তারিত তারিখ—
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
২. প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ: ২৫ আগস্ট ২০২৫।
৩. ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০২৫।
৪. ফলাফল প্রকাশ করার ওয়েবসাইট: www.bkttcdhaka.gov.bd
৫. মেধাতালিকা থেকে ভর্তি: ২৬ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত এবং অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৫।
৬. ক্লাস শুরুর তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
৭. ক্লাস হবে: সপ্তাহে ৫ দিন; রোববার থেকে বৃহস্পতিবার, প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.bkttcdhaka.gov.bd