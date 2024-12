বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দুই ধাপে, নম্বর-আসন কত, আবেদন শেষ ১৪ ডিসেম্বর

আবেদন করার নিয়ম ভর্তির নির্দেশিকা (Guidelines for Admission to Undergraduate Program) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটে নির্দেশনা মোতাবেক আবেদন ফরম পূরণ করে তা অনলাইনে Submit করতে হবে। Submit করা শেষে একটি Application Serial No প্রদান করা হবে এবং পরে এই নম্বরের বিপরীতে BUET-এর ওয়েসবাইটে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রাথমিক আবেদন ও ভর্তি পরীক্ষা বাবদ প্রদেয় ফি জমা দিতে হবে। অতঃপর আবেদনটি চূড়ান্তভাবে দাখিল (Final Submit) করতে হবে।

বুয়েটে আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাক্‌-নির্বাচনী পরীক্ষা, মূল ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদির তারিখ ও সময়সূচি হলো—

১.

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা শুরু: ৩০ নভেম্বর ২০২৪, সকাল ১০টা।

২.

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা শেষ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, শনিবার বেলা ৩টা।

৩.

মোবাইল/অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান শেষ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, রোববার বেলা ৩টা।

৪.

ইটিএসআর (ETSR) চিহ্নিত আবেদনপত্র সরাসরি রেজিস্ট্রার অফিসের ভর্তি শাখায় জমা দেওয়া অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার অফিসে প্রেরণ: ২ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১০টা বেলা ৩টা (সরাসরি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

৫.

প্রাক্‌-নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য আবেদনকারীদের নামের তালিকা প্রকাশের সর্বশেষ তারিখ: ২৬ ডিসেম্বরে ২০২৪, বৃহস্পতিবার।

৬.

প্রাক্‌-নির্বাচনী পরীক্ষা: ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার (পরীক্ষার শিফট ও সময় পরবর্তী সময়ে বুয়েটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।)

৭.

মূল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

৮.

মূল ভর্তি পরীক্ষা: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বৃহস্পতিবার, (মডিউল ‘A’: গ্রুপ ‘ক’ এবং ‘খ’ উচ্চতর গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা) এবং

(মডিউল B: ‘খ’ গ্রুপ মুক্তহস্ত অঙ্কন (Freehand Drawing) এবং দৃষ্টিগত ও স্থানিক ধীশক্তি (Visual Spatial Intelligence) বেলা ২টা থেকে ৩টা ৩০ মিনিট।)

৯.

ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ: ৮ মার্চ ২০২৫।