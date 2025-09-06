ভর্তি

একাদশে ভর্তিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
একাদশে ভর্তিতে আবেদন শেষপ্রথম আলো ফাইল ছবি

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমের শেষ ধাপ সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) শেষ ধাপের মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) থেকে কলেজগুলো আবেদন পোর্টালে লগইন করে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ডাউনলোড করতে পারবে।

আরও পড়ুন

এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ

আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘কলেজসমূহ এখন আবেদনের পোর্টালে লগইন করে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ডাউনলোড করতে পারবে। লগইন করে বাম দিকের মেনুতে ‘Download Reports’–এ ক্লিক করতে হবে।

আরও পড়ুন

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা: দেখে নাও ২০২৬ সালের সিলেবাস

এদিকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজে একাদশ শ্রেণির ভর্তির কার্যক্রম ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে।

এর আগে একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে তৃতীয় ধাপের ফল প্রকাশ করা হয়। এ ধাপেও কোনো কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হননি ৫ হাজার ২৪০ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯৫।

আরও পড়ুন

বিশ্বের শীর্ষ ৫ ধনকুবেরের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে নিন, আছেন ঝরে পড়া শিক্ষার্থী

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভর্তি থেকে আরও পড়ুন