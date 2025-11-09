নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ফার্মা ফেস্ট’
জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রযোজনায় এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগ এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ফার্মাসিউটিক্যাল ক্লাব (এনএসইউপিসি) যৌথ আয়োজনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ‘ফার্মা ফেস্ট ২০২৫’। ৫ ও ৬ নভেম্বর, দুই দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানটি শিক্ষাগত উৎকর্ষ, পেশাগত সহযোগিতা ও ফার্মেসি শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত সৃজনশীলতাকে উদ্যাপন করেছে।
ফেস্টটির সূচনা হয় ৫ নভেম্বর ২০২৫। দিনটি শুরু হয় একাধিক উত্তেজনাপূর্ণ ইনট্রা-ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, যার মধ্যে ছিল ফার্মা ডিবেট ও ফার্মা অলিম্পিয়াড। এই প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের জ্ঞান, মেধা ও প্রতিযোগিতার মনোভাবের অসাধারণ প্রকাশ ঘটান।
বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাডভাইজরি বোর্ড ও লিডার্স’ মিটআপ, যেখানে একাডেমিয়া ও শিল্প খাতের বিশেষজ্ঞরা অংশ নিয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। দিনটির সমাপ্তি ঘটে এক প্রাণবন্ত অ্যালামনাই নাইটের মাধ্যমে, যেখানে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা মিলিতভাবে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন স্মৃতিচারণা, নেটওয়ার্কিং ও আনন্দঘন পরিবেশে।
৬ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে। উদ্বোধনী ভাষণে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হুসেন শাহরিয়ার।
দুই দিনব্যাপী এই জমকালো আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী, সহ-উপাচার্য ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবদুর রব খান, সাইফ নাসের, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যাল পিএলসির সিইও এবং এমডি সৈয়দ এস কায়সার কবির, ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জারিন কারিম, রেডিয়ান্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী এবং বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুল আলম। এ ছাড়া অন্যতম অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি থেকে মো. বেনাজির আহমেদ, এম এ কাশেম ও আজিজ আল কায়সার (টিটো)।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ এস কায়সার কবির, সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেনাটা পিএলসি। তিনি তাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতায় ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে উদ্ভাবন, নৈতিকতা ও উদ্যোক্তা মনোভাবের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার আদিত মুক্তাদির পাভেল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ফার্মা ম্যাগাজিন ও ফার্মা এক্সিবিশন।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গণে সাজানো হয়েছিল বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত স্টল। নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা তাঁদের উদ্ভাবনী ধারণা ও প্রকল্প প্রদর্শন করেন, যা ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে এক সেতুবন্ধ তৈরি করে। উৎসবমুখর পরিবেশে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং শিক্ষার এক চমৎকার সমন্বয় ফুটে ওঠে ফার্মা ফেস্ট ২০২৫-এ।
দিন শেষে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয় সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে। অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন অতিথিরা—ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হোসেন শরিয়ার, নর্থ সাউথ স্কুল অব লাইফ অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সের ডিন প্রফেসর ড. দিপাক কুমার মিত্র, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (আইসি) এবং ট্রেজারার প্রফেসর আবদুর রব খান এবং নর্থ সাউথের বোর্ড অব ট্রাস্টি মেম্বার মো. বেনাজির আহমেদ, এম এ কাশেম এবং মি. আজিজ আল কায়সার (টিটো) এবং প্রধান অতিথি রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী। বক্তব্যের শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মাননা দেওয়া হয়। এরপর মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী এই জ্ঞান, উদ্ভাবন ও উদ্যাপনের মহোৎসবের পর্দা নামে।
ফার্মা ফেস্ট ২০২৫ আবারও প্রমাণ করেছে যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ভবিষ্যৎ ফার্মাসিউটিক্যাল নেতাদের গড়ে তোলার পাশাপাশি একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি ও ইনোভেশনের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞপ্তি