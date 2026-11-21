এআইভিত্তিক শিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বিটনা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক
বাংলাদেশের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দক্ষতা কাজে লাগাতে বাংলাদেশ আইটি প্রফেশনালস নেটওয়ার্ক অব আমেরিকা (বিটনা) ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১১ নভেম্বর সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ এবং বিটনার পক্ষে স্বাক্ষর করেন মশিউর রহমান খন্দকার। এই উদ্যোগের লক্ষ্য এআইভিত্তিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিনিময় জোরদার করা।
উপস্থিত বিটনা পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও সিন্দবাদ ক্যাপিটালের স্টার্টআপ বিনিয়োগকারী মশিউর খন্দকার, হেজফান্ডের সিনিয়র রিস্ক অ্যান্ড এআই ইঞ্জিনিয়ার ও ক্রিবো এআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সারাফ তালুকদার, এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের এআই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার ও ইনফিক্সটেকের প্রতিষ্ঠাতা রিয়াজ পাটোয়ারী এবং লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ও ক্রিবোর সহপ্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম সিরাজ। আরও উপস্থিত ছিলেন আইবিএমের এআই ইঞ্জিনিয়ারিং লিডার ও প্রেয়ার্স কানেক্ট ও মিটপিওর ইভেন্টসের প্রতিষ্ঠাতা জাকির হোসেন এবং জান হেলথের প্রতিষ্ঠাতা তৌফিক হারুন।
সমঝোতা স্মারকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডিজিটাল প্রযুক্তি, পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ফলিত গবেষণা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মেন্টরশিপে সহযোগিতার কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্ভাব্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে এআইভিত্তিক শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ।
বিটনার উদ্যোগের প্রশংসা করে উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় এআইয়ের কার্যকর ব্যবহার, দক্ষ কর্মী তৈরি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা এখন জরুরি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর কথা উল্লেখ করে তিনি বিটনার সহায়তায় অন্তত ১০ লাখ শিক্ষার্থীকে এআই–সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের আওতায় আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিটনা (bitna.org) আইটি ও অন্যান্য খাতের পেশাজীবীকে যুক্ত করেছে। প্রবাসীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি সংগঠনটি এখন রেমিট্যান্সের বাইরেও জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিমাপযোগ্য ও টেকসই অবদান রাখতে চায়।
অন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন নিউইয়র্ক ও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক আবদুল্লাহ হাসান, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ডিন ও অধ্যাপক মহসিন পাটোয়ারী, ইন্টেলের ডেটা সায়েন্টিস্ট ও কাইল্যাবস–কাইড্রোনসের প্রতিষ্ঠাতা কে এম মহসিন, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের সাইবার নিরাপত্তা ও এআইয়ের সহকারী অধ্যাপক আবু কামরুজ্জামান, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক শেবুতি রায়ানা, এআই সায়েন্টিস্ট রুহুল আমিন, সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি ও নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কুতুব উদ্দিন ঠাকুর, অ্যাপোলো গ্লোবাল ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইফতেখার ইভান, মরগ্যান স্ট্যানলির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মো. হাসেম, কোনা সফটওয়্যার ল্যাবের সিটিও জাহিদুল আমিন, ওরাকলের ডেটা সেন্টার বিভাগের লিড প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার রনি আহমেদ, ব্লকচেইন উদ্যোক্তা আকবর হোসেন, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ডেটা সেন্টার ডিরেক্টর কামরুল আহসান ও অধ্যাপক নজরুল খন্দকার।