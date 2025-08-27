ক্যাম্পাস

চামড়া, জুতা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প নিয়ে আইলেটে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে (আইলেট) গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট ২০২৫) এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট সোসাইটি বাংলাদেশ (লেটসবি) ও রেনেসাঁ যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ আলী বাপ্পি (সভাপতি, লেটসবি), মাজেদুল হক মাজেদ (সাধারণ সম্পাদক, লেটসবি), তারিকুল ইসলাম খান (চেয়ারম্যান, মিনিকিন লিমিটেড), মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বাবু (ডিরেক্টর ও সিইও, এডিসন ফুটওয়্যার লিমিটেড) এবং সাইফুল আজম কাসেম (কান্ট্রি ও সেলস ম্যানেজার, স্টাহল লেদার)।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অ্যাপেক্সের হেড অব প্রোডাকশন–প্রধান নওশীন ইসলাম সানি, আক্সেনচার ফুটওয়্যার ও লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং এলএফএমইএবির ডিরেক্টর এ কে এম মুশপিকুর রহমান মাসুদ, মাতৃঘর লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন, এনএসডব্লিউ অস্ট্রেলিয়া আইএসও থেকে স্বীকৃত মাস্টার ট্রেইনার ও লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ ইউকের সাবেক অডিটর মো.আফজাল হোসাইন।

ছবি: বিজ্ঞপ্তি

উচ্চশিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভকেশনাল প্রশিক্ষণ থাকতে হবে ও পরবর্তী সময়ে তিনি আইলেটে শিক্ষার্থী বাড়ানোর কথাও বলেন।

মোহাম্মদ আলী বাপ্পি বলেন, ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলারের লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশের অবদান সামান্য। তিনি চান লেটসবি এবং আইলেটের শিক্ষার্থীদের মেলবন্ধনের মাধ্যমে এই ইন্ডাস্ট্রি আরও বড় হয়ে উঠুক। আইলেটের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের শিক্ষামূলক আয়োজন এর পাশে সব সময় লেটসবি থাকবে।

নওশীন ইসলাম বিসিএসের পেছনে না দৌড়ে ইন্ডাস্ট্রির জন্য এক্সেল ও বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এবং আফজাল হোসেন, যাঁদের বক্তব্যর মধ্যেও আইলেটের শিক্ষার্থীদের প্রতি দিকনির্দেশনা এবং তাঁদের অপার সম্ভাবনার কথা ফুটে এসেছে। সব বক্তা রেনেসাঁ আয়োজিত এই সেমিনারকে প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ বলে চিহ্নিত করেছেন।

