এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন, মাসব্যাপী কর্মসূচি
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (এইউবি) ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মাসব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেছে। উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও বোর্ড ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক এবং উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক শাহজাহান খান।
গত রোববার (৪ জানুয়ারি ২০২৬) আশুলিয়ায় অবস্থিত স্থায়ী ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা হয়।
শান্তির প্রতীক কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন শেষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে আবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শেষ হয়।
৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২৬ উপলক্ষে মাসব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে রয়েছে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ইংলিশ অলিম্পিয়াড, কুইজ কম্পিটিশন, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফুড ফেস্টিভ্যাল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ফ্যামিলি ডে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিয়াজ আহমেদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।
৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে স্বীয় ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষ, নৈতিক নেতৃত্ব এবং দেশ ও মানুষের কল্যাণে অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে তিন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘এইউবি ফাউন্ডার অ্যাওয়ার্ড–২০২৬’। এ বছর সম্মাননা পেলেন শিক্ষা নেতৃত্ব, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় ভূমিকার জন্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, সাংবাদিকতা ও মিডিয়া নেতৃত্বের জন্য দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, বাংলা সাহিত্য ও একাডেমিক গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, চেয়ারম্যান, বাংলা একাডেমি।
আলোচনা সভা শেষে কেক কেটে ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে এইউবির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেককে ফুলের শুভেচ্ছা জানান বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মেম্বার ও সিন্ডিকেট সদস্যরা এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, কর্মকর্তা–কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মুক্তাশা দীনা চৌধুরী ও সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক হিজবুন্নাহার তানিয়া।