প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা নিয়ে আলোচনা, ‘ঢাকা ঘোষণা’য় শেষ আইসিইভিআই পশ্চিম এশীয় সম্মেলন

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী West Asian Regional Conference of International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)–এর পশ্চিম এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলন। দুই দিনের (গত ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি) সম্মেলেনের সমাপ্তি হয় ‘ঢাকা ঘোষণা’র মধ্য দিয়ে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে সম্মানিত আঞ্চলিক প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবী ও অংশীদারেরা প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষাবিষয়ক জটিল সমস্যাগুলোর ওপর আলোচনা করেন। ঢাকা ঘোষণায় মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বাধাগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব শিক্ষার প্রসারে সমস্যা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনার জন্য পুরো অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি, অধিকারকর্মী ও অংশীজনেরা একত্র হন। এবার ২০০ জন অংশগ্রহণকারী সম্মেলনে সরাসরি যোগ দেন। এ ছাড়া পুরো অঞ্চল থেকে আরও ২৫০ জন অংশগ্রহণকারী অনলাইনে সব আলোচনা সভাগুলোয় যোগ দেন। এবার ‘শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে যাওয়া যেন বাদ পড়ে না কেউ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে সম্মেলনটি ঢাকায় যৌথভাবে আয়োজন করেছে সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) এবং মানসম্পন্ন ও একীভূত শিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের ২১টি এনজিওর সমন্বয়ে গঠিত কোয়ালিটি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ এডুকেশন ফোরাম। আইসিইভিআইর পশ্চিম এশীয় অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চলের মোট ২৫টি দেশ মিলিয়ে গঠিত।