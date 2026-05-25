এআইইউবি আন্তকলেজ ফুটবল: চ্যাম্পিয়ন বিএএফ শাহীন কলেজ

এআইইউবি আন্তকলেজ ফুটবল: চ্যাম্পিয়ন বিএএফ শাহীন কলেজ
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) আয়োজিত ‘এআইইউবি আন্তকলেজ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬’-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা। গত শনিবার (২৩ মে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা ও ঢাকা কলেজ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র হওয়ার পর ট্রাইব্রেকারে জয় পায় বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা।
টুর্নামেন্টে ‘ম্যান অব দ্য ফাইনাল’ নির্বাচিত হন বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার রাফসান। ‘ম্যান অব দ্য সিরিজ’ পুরস্কার পান একই কলেজের নাঈম। এবারের টুর্নামেন্টে ঢাকা বিভাগের ৪১টি কলেজের দল অংশ নেয়।
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এআইইউবির উপাচার্য প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আবদুর রহমান, স্টুডেন্ট সার্ভিসেস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার বিভাগের উপপরিচালক ড. জিয়ারত এইচ খান, প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু মিয়া আকন্দ তুহিনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অংশগ্রহণকারী কলেজগুলোর প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা।
এআইইউবি আন্তকলেজ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এআইইউবি অফিস অব স্পোর্টসের সমন্বয়কারী মো. জয়নাল আবেদিন। এআইইউবি অফিস অব স্পোর্টস ও অফিস অব স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ টুর্নামেন্ট প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের আয়োজন কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়াচর্চা, নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলাবোধ ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে জানান আয়োজকেরা।