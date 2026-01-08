শিশুর বিকাশ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে ব্র্যাক একাডেমির যাত্রা শুরু
শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় যাত্রা শুরু করেছে ব্র্যাক একাডেমি। শিশুর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে ব্র্যাক একাডেমি মানসম্মত শিক্ষার চাহিদা পূরণে কাজ করছে। শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাদের শেখার প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি এবং সম্মান ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে ব্র্যাক একাডেমি।
২০১৯ সালে কুমিল্লায় ব্র্যাক একাডেমির প্রথম শাখা চালু হয়। বর্তমানে কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহী ও ঢাকায় এর কার্যক্রম চলছে। চলতি মাসেই চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও নোয়াখালীতে ব্র্যাক একাডেমির কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি ২০২৬) রাজধানীর দক্ষিণখানে ব্র্যাক একাডেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তামারা হাসান আবেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভালো পড়ালেখার জন্য শুধু স্কুল ভবন বা অবকাঠামো নয়, প্রয়োজন গবেষণাভিত্তিক প্রকৃত শিক্ষার। দেশের শিক্ষা খাত নিয়ে ব্র্যাকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্র্যাক একাডেমির কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে, যেন শিশুরা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পেতে পারে।
দেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় মুখস্থবিদ্যার ওপর জোর দেওয়া হয় বলে উল্লেখ করে তামারা হাসান বলেন, শিশুদের চিন্তা করতে ও বলতে শেখা, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার মতো প্রকৃত শিক্ষা দিচ্ছে ব্র্যাক একাডেমি। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে পরিপূর্ণ ও সৃজনশীল মানুষ প্রয়োজন।
সমাপনী বক্তব্যে ব্র্যাকের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও মাইগ্রেশন কর্মসূচির পরিচালক সাফি রহমান খান বলেন, দেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, কিন্তু দক্ষতা ও চিন্তার পরিসর গড়ে উঠছে না। শিশুরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবে, এমনভাবে তাদের গড়ে তুলতে চায় ব্র্যাক একাডেমি।
অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির হেড অব সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ নিভিন রেজা বলেন, শিক্ষায় উন্নত দেশগুলো যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করে, তার আদলে ব্র্যাক একাডেমির কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।
এ সময় অভিভাবকদের মধ্য থেকে ফখরুননেসা লিমা ও ইশরাত জাহান বক্তব্য দেন।
আমন্ত্রিত অতিথিরা একাডেমির শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এর আগে অতিথিরা পুরো ক্যাম্পাসটি ঘুরে দেখেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০টি জেলায় ব্র্যাক একাডেমি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকায়ও একাধিক ব্র্যাক একাডেমি চালু করা হবে।
ব্র্যাক একাডেমিতে চার বছর ও এর বেশি বয়সী শিশুদের জন্য প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিভাষিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যেখানে মাতৃভাষা বাংলায় শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা হয় এবং বয়স উপযোগী ও অর্থবহ কার্যক্রমের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতেই দক্ষ যোগাযোগের সক্ষমতা অর্জন করে। ব্র্যাক একাডেমি শিক্ষার্থীদের জাতীয় শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত শিক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত জীবনদক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।