শিরোপা জিতল আইইউবি থিয়েটারের ‘সুলতানার স্বপ্ন’

এডিসি ন্যাশনাল ড্রামা ফিয়েস্তা
শিরোপা জিতল আইইউবি থিয়েটারের ‘সুলতানার স্বপ্ন’
এডিসি ন্যাশনাল ড্রামা ফিয়েস্তা ২০২৫-এর শিরোপা জিতেছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ‘আইইউবি থিয়েটার ক্লাব’। গত বুধবার আইইউবিতে এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এআইইউবি ড্রামা ক্লাব (এডিসি) আয়োজিত প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে ৯ ডিসেম্বর ‘বেগম রোকেয়া দিবসে’ আইইউবি থিয়েটার তাদের ২৪তম প্রযোজনা ‘সুলতানার স্বপ্ন’–এর তৃতীয় প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করে। এটি বাংলাদেশে নারী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কালজয়ী লেখা সুলতানা’স ড্রিমের বাংলা নাট্যরূপ। প্রতিযোগিতার ইন্টার-ইউনিভার্সিটি থিয়েটার টিম শ্রেণিতে ‘পণ্ডিত’ চরিত্রের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান আইইউবি থিয়েটারের আহমেদ ইয়াশফিন সামি।
গল্পটির বাংলা নাট্যরূপ এবং নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন স্বপ্লীল সোহেল। সুলতানা’স ড্রিম প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে ভারতের মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) ‘দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ’ ম্যাগাজিনে। এই গল্পে বেগম রোকেয়া ‘লেডিল্যান্ড’ নামের একটি কল্পিত সমাজে নারী-সমতার স্বপ্ন তুলে ধরেছেন।
আইইউবি থিয়েটার ছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক অন্য নাট্যদলগুলো হলো ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (প্রথম রানারআপ), সরকারি তিতুমীর কলেজ (দ্বিতীয় রানারআপ), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি।
প্রতিযোগিতার বিচারক প্যানেলে ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তারিক আনাম খান, কথাসাহিত্যিক মোজাফ্ফর হোসেন এবং এআইইউবির মিডিয়া অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ নিয়াজ মজুমদার।