ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আইইবির ‘এথিকস বোর্ডে’র চেয়ারম্যান নির্বাচিত

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আইইবির ‘এথিকস বোর্ডে’র চেয়ারম্যান নির্বাচিত
দেশে প্রকৌশলীদের নৈতিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) নতুন ‘এথিকস বোর্ড’ গঠন করেছে। এ বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক প্রকৌশলী এম আর কবির।
আইইবির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ৬৫০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ডটি প্রকৌশলীদের পেশাগত নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা, মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পাশাপাশি প্রকৌশলীদের নৈতিক আচরণ, পেশাগত দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক জবাবদিহি নিশ্চিত করাও এ বোর্ডের অন্যতম দায়িত্ব।
এই বোর্ডে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রকৌশল সংস্থার জ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ এবং অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা। বিজ্ঞপ্তি